У Серебрянському лісництві точаться запеклі бої: репортаж з передової [ Редагувати ]
Назва цього лісу - регулярно у фронтових зведеннях. У Серебрянському лісництві точаться запеклі бої. Противник безупину штурмує українські позиції. Працює артилерія, зав'язуються стрілецькі бої.
Рашисти гатять усім, чим можуть - аж до кількасот кілограмових . Наш воєнкор Ігор Левенок побував на позиціях 63-ї механізованої бригади, його матеріал - далі.
Мертві села, потрощені і згорілі вщент хати. Двадцять перше сторіччя. Центр Європи. Ми наближаємося до лінії фронту.
Роблять артпідготовку, потім починає заїжджати їхня бронетехніка, яка ще в них осталась, бо дуже багато ми нищимо бронетехніки їхньої…
Межа Донеччини та Луганщини. Росіяни намагаються взяти цю територію вже більше року. Окупанти хочуть закріпитися на адмінкордоні областей, з боку окупованої Кремінної.
Велкам то Серебрянський ліс. Ми його називаємо чорним лісом. Наверное чорт командує цим лісом.
Добрий день, хлопці. Бажаємо здоровʼячка…
Ігор Левенок, кореспондент:
Серебрянський ліс. Можна тільки уявити яка інтенсивність обстрілів тут буває, тому що дивіться, бачите повністю покошені стовбури дерев. Посічені осколками. І основна небезпека полягає в тому, що снаряд влучає в гілля, розривається і осколки летять в землю…
Один з рубежів у Серебрянському лісі тримають армійці 63-ї окремої механізованої бригади з Волині.
Василь, військовослужбовець 63-ї ОМБР:
Так, протягом трьох днів лізли кацапи дуже крепко. Цілі в основному піхота, прикриваємо своїх товаришів, які знаходяться прямо на нулю…
Московити не полишають спроб прорвати тут оборону, та відбивати ворожі атаки ці хлопці вміють. Ще й жартують: волиняни в лісі, як риба у воді. Розрахунок СПГ - станкового протитанкового гранатомета готується до бою.
Сергій, військовослужбовець 63-ї ОМБР:
Крім того, що хлопці працюють по таких цілях як під корегування. Наприклад, побачили хлопці там щось з дрона, передали і відпрацювали. Ну і навідміну від цього кожен день є ще планові цілі по яких хлопці мають відпрацьовувати…
Вікторові 40 років. Працював у фермерському господарстві в селі на Вінниччині. Дружина вчителька. Троє дітей. Воює другий рік. Хоч за законом міг би бути вдома.
Віктор, військовослужбовець 63-ї ОМБР:
А діти? А жінку мою хто буде захищати, якщо вони прийдуть до нас. Ну, бачте, багато хто цього не розуміє і думає, що пройде це все, як то кажуть сквозняком, що їхня хата скраю і їх це не зачепить, але ми ж то знаємо, що так не буде. Якщо не дай боже вони прийдуть, то буде всім не добре… Прислали повістку і я пішов. Треба ж комусь захищати країну…
Боєць на псевдо "Амстердам". За фахом айтішник. До повномасштабного вторгнення працював квіткарем в Голландії.
"Амстердам", військовослужбовець 63-ї ОМБР:
Страшно, не страшно, а треба себе якось пересилювати і приходити. Тут всіх навчають, всі якось в колектив вливаються, всі звикають і воно простіше ніж здається на перший погляд…
Хвилина - і робота вже закипіла. Хлопцям надходять координати цілей.
Кожна війна колись закінчується. І ця закінчиться нашою перемогою. І це навіть не обговорюють…
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