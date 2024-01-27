Назва цього лісу - регулярно у фронтових зведеннях. У Серебрянському лісництві точаться запеклі бої. Противник безупину штурмує українські позиції. Працює артилерія, зав'язуються стрілецькі бої.

Рашисти гатять усім, чим можуть - аж до кількасот кілограмових . Наш воєнкор Ігор Левенок побував на позиціях 63-ї механізованої бригади, його матеріал - далі.

Мертві села, потрощені і згорілі вщент хати. Двадцять перше сторіччя. Центр Європи. Ми наближаємося до лінії фронту.

Роблять артпідготовку, потім починає заїжджати їхня бронетехніка, яка ще в них осталась, бо дуже багато ми нищимо бронетехніки їхньої…

Межа Донеччини та Луганщини. Росіяни намагаються взяти цю територію вже більше року. Окупанти хочуть закріпитися на адмінкордоні областей, з боку окупованої Кремінної.

Велкам то Серебрянський ліс. Ми його називаємо чорним лісом. Наверное чорт командує цим лісом.

Добрий день, хлопці. Бажаємо здоровʼячка…

Ігор Левенок, кореспондент:

Серебрянський ліс. Можна тільки уявити яка інтенсивність обстрілів тут буває, тому що дивіться, бачите повністю покошені стовбури дерев. Посічені осколками. І основна небезпека полягає в тому, що снаряд влучає в гілля, розривається і осколки летять в землю…

Один з рубежів у Серебрянському лісі тримають армійці 63-ї окремої механізованої бригади з Волині.

Василь, військовослужбовець 63-ї ОМБР:

Так, протягом трьох днів лізли кацапи дуже крепко. Цілі в основному піхота, прикриваємо своїх товаришів, які знаходяться прямо на нулю…

Московити не полишають спроб прорвати тут оборону, та відбивати ворожі атаки ці хлопці вміють. Ще й жартують: волиняни в лісі, як риба у воді. Розрахунок СПГ - станкового протитанкового гранатомета готується до бою.

Сергій, військовослужбовець 63-ї ОМБР:

Крім того, що хлопці працюють по таких цілях як під корегування. Наприклад, побачили хлопці там щось з дрона, передали і відпрацювали. Ну і навідміну від цього кожен день є ще планові цілі по яких хлопці мають відпрацьовувати…

Вікторові 40 років. Працював у фермерському господарстві в селі на Вінниччині. Дружина вчителька. Троє дітей. Воює другий рік. Хоч за законом міг би бути вдома.

Віктор, військовослужбовець 63-ї ОМБР:

А діти? А жінку мою хто буде захищати, якщо вони прийдуть до нас. Ну, бачте, багато хто цього не розуміє і думає, що пройде це все, як то кажуть сквозняком, що їхня хата скраю і їх це не зачепить, але ми ж то знаємо, що так не буде. Якщо не дай боже вони прийдуть, то буде всім не добре… Прислали повістку і я пішов. Треба ж комусь захищати країну…

Боєць на псевдо "Амстердам". За фахом айтішник. До повномасштабного вторгнення працював квіткарем в Голландії.

"Амстердам", військовослужбовець 63-ї ОМБР:

Страшно, не страшно, а треба себе якось пересилювати і приходити. Тут всіх навчають, всі якось в колектив вливаються, всі звикають і воно простіше ніж здається на перший погляд…

Хвилина - і робота вже закипіла. Хлопцям надходять координати цілей.

Кожна війна колись закінчується. І ця закінчиться нашою перемогою. І це навіть не обговорюють…