Чекають на добровольців. У Львові бійці легендарного штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" відкрили рекрутинговий центр. Там захисники готові прийняти у свою бойову команду мотивованих патріотрів, які пліч-о-пліч згодом боронитимуть країну від рашистської навали.

У центрі готові дослухатися до кожного добровольця і надати йому фах, близький по духу та навичках. Які спеціальності необхідні батальйону, знає Христина Гашенко.

Невелике приміщення з рецепцією та кабінетом. У коридорі - тубуси від снарядів та світлини захисників з цивільного і фронтового життя. Це перший і наразі єдиний рекрутинговий центр легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі", командиром та провідником якого був Герой України Дмитро Коцюбайло. Зараз бійці батальону б'ють ворога у найгарячіших точках фронту.

Віталій, позивний "Юніор", боєць штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі":

Це є різні задачі, так як батальйон штурмовий у нас є техніка, у нас є все для виконання бойових завдань наступальних, для оборонних дій, тобто самі найважчі роботи - все це звичайно ми.

Нині на фронті не вистачає захисників, тому бійці бойового батальну готові прийняти до себе сильних духом добровольців.

Микола, позивний "Микула" - бойовий медик штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі":

У нас зараз багато людей зараз хоче приєднатися якось до Сил оборони, але вони переживають просто, розумієте, що, склалося хибне враження, людина приходить, людина хоче розумієте допомогти, людину відправляють на штурм. У нас такого не буде.

Щоб вступити в батальйон - передовсім потрібно пройти співбесіду.

Володимир, позивний "Більбо" - боєць штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі":

Наш акцент в батальйоні робиться на те, що б людина була корисна своїм навиками в нашому підрозділі. Тобто, якщо людина хороший водій - ми пропонуємо посаду водія, якщо людина хороший фінансист має досвід, має навики, вміння ми пропонуємо посаду відповвдно в фінслужбі.

Після усіх погоджень для добровольців традиційна процедура: ТЦК та військова лікарська комісія.

Микола, позивний "Микула", бойовий медик штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі":

Повний супровід як в ТЦК, так і супровід по проходженню війської лікарської комісії. Потім після цього всього людина потрапляє в наший навчальний центр, тобто в наших навчальних центрах кваліфіковані військовослужбовці з нашого батальйону, які всі ці моменти, скажімо всі навики пройшли в реальних бойових діях.

Для кожного добровольця в батальйоні - індивідуальний підхід до навчання. Вишкіл триватиме від місяця до двох. Тут кажуть, без потрібних навичок на фронт нікого не відправлять, бо цінують кожне життя.

Аліна Михайлова, керівниця медичної служби штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі":

Як сказав Сергій, воювати будуть всі і важливо поки в тебе є час і можливість обрати з ким ти будеш воювати, обрати гідних ціннісних і ідеологічно наповнені підрозділи роти, в батальйон "Вовки Да Вінчі" є одним саме з таких в батальйоні, в якому є первинна історія і цінність людського життя зокрема.

В батальйоні чекають лише на мотивованих здорових побратимів. Які пройдуть спеціальний відбір.

Сергій Філімонов, заступник начальника розвідки штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі":

Галичина - це місце, звідки народжується багато героїв, звідки іде український націоналізм і тому у Львові на західній Україні важливо саме робити цей центр тому, що ми впевнені, що він дасть нам тих бійців мотивованих, які нам потрібні.

Олександр Ябчанка, командир взводу штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі":

На жаль, у нас немає вибору, ми розуміємо, що ворог, куди він заходить, там настає пекло, ми це бачили у Бучі, у Бородянці і ще, на жаль, багато де. Відповідно, якщо ми не хочемо допустити це в нашій країні, ми мусимо воювати.

Найбільше у батальйоні чекають на діловодів, юристів, водіїв, артилеристів та піхотинців. У свої лави готові приймати і чоловіків, і жінок.