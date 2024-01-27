В Україні відзначають міжнародний День пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945 року солдати шістдесятої армії першого Українського фронту звільнили Освенцим - нацистський концтабір на території окупованої Польщі. Це один з найбільших таборів смерті Третього Рейху - там були вбиті більше мільйона людей.

У сучасній Німеччині і досі відбуваються суди над колишніми працівниками цього та інших концтаборів. Як знаходять їх і доводять провину - Тетяна Логунова розкаже.

Винен. Вирок - 5 років за ґратами. У 2016-му, за процесом у невеликому місті Детмолд слідкувала уся Німеччина. Через десятиліття після завершення Другої Світової, німецька Феміда знайшла і притягнула до відповідальності колишнього охоронця Освенциму - нацистського табору смерті на території окупованої Польщі. На момент суду Райнгольду Ганнінгу було 95 років і він заявляв, що особисто не вбив жодного в'язня. Утім, самого лише факту служби в концтаборі достатньо для обвинувального вироку.

Аннелі Нойман, речниця суду міста Детмолд:

Підсудного звинувачують у тому, що він працював охоронцем у концентраційному таборі Освенцим з 1943-го по 1944-ий рік. Відповідно, він сприяв масовим вбивствам, які відбувалися там в цей період. Його звинувачують у сприянні у вбивстві щонайменше 170 тисяч людей.

Але, за ґрати Ганнінг не потрапив. Він подав апеляцію на рішення суду і помер до її розгляду. Так само, як і Оcкар Грьонінг - колишній бухгалтер Освенциму. Його теж визнали винним і засудили до чотирьох років ув'язнення. За сприяння у вбивстві 300 тисяч бранців концтабору.

Колишні охоронці, машиністки, бухгалтери. Німецька Феміда намагається знайти і покарати людей, які були гвинтиками нацистської машини смерті - Освенциму та інших концтаборів Третього Рейху. Утім, так було не завжди. Подібні процеси і вироки стали можливими лише 15 років тому. Коли юстиція кардинально змінила свій підхід до розгляду таких справ.

Якщо раніше прокурорам потрібно було збирати докази особистої вини того чи іншого підозрюваного, то тепер достатньо довести лише факт роботи в концтаборі. На будь-якій посаді. Феміда вважає - кожен, хто забезпечував функціонування Освенциму та інших таборів смерті, сприяв масовому знищенню людей. Це правильно, але запізно - каже Мартін Хегер, професор кафедри кримінального права університету імені Гумбольдта.

Мартін Хегер, професор, кафедри кримінального права університету імені Гумбольдта:

Переслідування людей, які працювали в концтаборах на помічних посадах, - це відносно нове явище для Німеччини. Свого часу, в 50-і та 60-і роки Німеччині не вдалося притягнути до відповідальності "велику рибу", людей, які займали ключові посади в концтаборах та ухвалювали рішення. За ґрати потрапили одиниці. Ситуація змінилася лише з приходом нового покоління юристів. Вони з'ясували що і досі живі люди, які працювали на конвеєрах смерті і не понесли за це відповідальність. Тоді і з'явилася нова трактовка - винні усі, їх можна і треба переслідувати.

Після закінчення Другої Світової, німці і справді не поспішали переслідувати нацистських злочинців. Процеси були, але завершувалися вони здебільшого м'якими вироками. Країна міцно заплющила очі - каже професор Хегер. Але, чому?

Мартін Хегер, професор, кафедри кримінального права університету імені Гумбольдта:

Пошук винних постійно гальмували. У прокуратурі, у судах, навіть у Верховному, в усіх державних інституціях працювали і колишні нацисти і люди, які з ними співпрацювали. Вони були не зацікавлені в цьому переслідуванні.

Тепер німці намагаються надолужити втрачений час. Пошуком колишніх працівників концтаборів займається спеціальний центр з розслідування злочинів нацистів у Людвігсбургу. В його архівах працюють юристи, прокурори та історики. Збирають докази і передають їх в прокуратуру.

Мартін Хегер, кафедри кримінального права університету імені Гумбольдта:

Їх важко знайти. Більшість вже померли. Деякі втекли в Латинську Америку або живуть під іншими прізвищами. Але все одного щороку ми бачимо кілька нових процесів. І це сигнал усім - вбивство немає терміну давності.

Багаторічний керівник відомства у Людвігсбургу, Єнс Роммель днями став генеральним прокурором країни. Тож пошук останніх нацистських злочинців, вочевидь, стане одним із пріоритетів його роботи.