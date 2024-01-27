Інспекторка-правоохоронець, яка навчає історії України. Тетяна Захараш працює у відділі оперативного реагування поліції Вінниччини - допомагає людям у критичних ситуаціях. Та з початком великої війни жінка зрозуміла: вона має ще одну місію.

Учитель історії - за освітою, поліцейська - у позаробочий час допомагає школярам підготуватися до національного мультипредметного тесту. А також викладає у соцмережі відео про історію України.

Алло. Це поліція. Слухаю.

Тетяна - інспектор лінії 102. Удень приймає виклики. А після основної роботи - навчає історії України.

Козацько- селянські повстання. Тут потрібно знати рік, хто був ватажком і вирішальну битву. Давай спробуєм!

За освітою жінка - викладач історії. Змінити фах вирішила через чоловіка.

Тетяна Захараш, інспектор лінії 102 Управління ГУНП у Вінницькій обл.:

Мене спонукали розповіді чоловіка, який працював. Пішла на відбір, пройшла його. Перший місяць взагалі була купа вражень. Тяжко. Зрозуміла, чого чоловік зі мною не хоче спілкуватися після доби.

Уже чотири роки Тетяна допомагає людям телефоном. За робочу зміну відповідає на десятки викликів. Рятувати життя - теж доводилося.

Тетяна Захараш, інспектор лінії 102 Управління ГУНП у Вінницькій обл.:

Коли мені телефонував чоловік і повідомляв, що його жінка має намір покінчити життя самогубством. Вона йде в бік Вишенського озера, вона була в нестійкому стані, тому ми протягом всього часу допоки працівники поліції повинні були прибути на виклик - я з ним спілкувалася, щоб мати орієнтир, де знаходиться ця жінка. Інший випадок - знову ж таки повʼязаний із неповнолітнім. Повідомляли його друзі, побачили, що їхній знайомий починає різати собі вени. Працівники поліції дуже швидко прибули на виклик.

У перший день повномасштабного вторгнення Тетяна була у відпустці. Та разом із усіма колегами поспішила вийти на роботу.

Тетяна Захараш, інспектор лінії 102 Управління ГУНП у Вінницькій обл.:

Ми перебували в більшості у бомбосховищі. Я ніколи не мала такого навантаження. Тому що ми за добу приймали по дві - дві з половиною тисячі викликів.

Люди телефонували з різних питань: хтось повідомляв про незнайомців чи мітки на будинках, інші - потребували допомоги.

Тетяна Захараш, інспектор лінії 102 Управління ГУНП у Вінницькій обл.:

Треба було цей голос впевненості, все це в собі пробудити. Хоч і самим було страшно. Я просто розуміла, що ми потрібні людям.

А згодом Тетяна згадала про свій перший фах. Відчула, що сучасна молодь має знати правдиву історію рідної держави. Тож знайшла кількох учениць і підготувала їх до іспитів - безплатно.

Тетяна Захараш, інспектор лінії 102 Управління ГУНП у Вінницькій обл.:

Найцінніше для мене було - розповідати про минуле саме України.. але без отої радянськості, яку нам навʼязували без радянських наративів.

Нині жінка веде власний історичний Тік Ток.

Тетяна Захараш, інспектор лінії 102 Управління ГУНП у Вінницькій обл.:

Викладаючи свої відео в ТікТок, дивлячись реакцію людей, мені просто радісно, що історія почала цікавити більшість. І це потрібно. Це конче необхідно для думаючої нації.

Знання минулого - дає впевненість у майбутньому. Адже війни завершуються. Перемога неодмінно буде!

Тетяна Захараш, оператор лінії 102 Управління ГУНП у Вінницькій обл.: