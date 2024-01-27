Збирають, сушать і сортують елітне насіння. У лісах саме зараз, взимку, сезон заготівлі соснових шишок. На Рівненщині і Волині вже зібрали їх навесні посіють у лісових розсадниках. І лише за рік сіянці пересадять у відкритий ґрунт, щоб виріс молодий лісок.

Як і де зберігають мільйони майбутніх дерев - розкаже моя колега Сніжана Сидорук.

На вулиці хоч і зима, але йде дощ, а вони збирають врожай. Шишка елітна сосни звичайної.

Це - клонова насіннєва плантація Щекичинського лісництва. Тут більше гектара елітних сосен. На вигляд дерева не такі, як ми звикли бачити у лісі. Лісівники навмисне їм обрізають верхівки, щоб було зручно збирати шишки. Руслан зриває по низу.

Для насіння підходять такі шишки - закриті шишки. Цього року виросли якби.

А от Віктор заготовляє шишки з верхівок. Чоловік вже десятий рік поспіль збирає врожай з хвойних.

Віктор Стасюк, збирач шишок:

Рік врожайний, не жалуємся, норму виконуєм. Десь по сто кілограм на людину там. Допустім нам десь 500 кілограм треба.

Заготовляють посадковий матеріал узимку. Бо в цей час шишка тримає в собі насіння. А лісівники мають час подбати про майбутній ліс.

Микола Букар, лісничий Щекичинського лісництва:

Тут близько 200 дерев, і в нас в цьому році близько тонни ми зібрали шишки, з якої отримали більше десяти кілограмів насіння. Це більше одного відсотка. Показник непоганий. З кілограма в нас получається 25 тисяч стандартного посадкового матеріалу.

Сам по собі ліс не виросте, кажуть фахівці, тож сортують шишки. Першочергове завдання нині - заготовити достатньо посівного матеріалу.

Для цього нині у лісгоспах Рівненщини та Волині працюють спеціальні цехи. У них з шишок добувають насіння. Процес копіткий.

Спочатку шишку сушать, щоб вона розкрилася.

В сушильній камері шишка розкривається. Температура в сушильній камері від 35 до 59.

Далі їй влаштовують випробовування спеціальним барабаном. Потому ще кілька процедур, щоб відділити крилатку - і ось нарешті саме насіння.

Олена Кручек, начальниця лісового розсадника:

Якщо шість тонн, то ми можем переробити її за місяць. В нас безперервно працює шишкосушарка. Вона працює 23 години з половиною.

Насіння зберігають у холодильній установці. Усе пофасоване в герметичні бутлі. На кожному - етикетка, де росла шишка. Запасів тут ще на три роки.

Олег Банацький, головний лісничий філії "Соснівське лісове господарство":

Цього року ми заготовили понад шість тонн шишки. Переробили. Ми отримали 60 кілограм насіння першого класу якості. Були роки, по моєму 21 рік, якщо я не помиляюсь, ми заготовили 17 тонн шишки. Переробили. Ми отримали 180 кілограмів насіння.

Для забезпечення цього лісового господарства на рік потрібно близько вісімдесяти кілограмів насіння сосни звичайної. З нього у теплицях вирощують ось такі сіянці. Ці - висадили рік тому.

Маємо стандартний посадковий матеріал, який має десять сантиметрів висотою має бути і так само коренева система також має бути 10 сантиметрів.

Навесні ці сіянці висадять у відкритий ґрунт. Загалом лісові господарства Рівненщини і Волині цьогоріч зібрали понад сто вісімдесят тонн насіння хвойних. Навесні планують висадити понад 25 мільйонів сіянців. А це понад три тисячі гектарів молодих лісів. Тутешні лісівники поставили за мету допомогти й потерпілим регіонам. Те, що спалили росіяни - планують відновити.

Олег Банацький, головний лісничий філії "Соснівське лісове господарство":

Ми маємо трошки збільшити, наростити темпи, щоб мати більший запас, щоб можливо навесні поділитися зі своїми колегами, щоб вони також заліснили ті площі, де пошкоджено бойовими діями. От в минулому році ми своїм колегам на Луганщина, Донеччина ми передали сто кілограмів насіння.

А це понад два з половиною мільйони майбутніх дерев. Тож рівненські сосни невдовзі ростимуть і на сході країни. Лісівники певні: відновимо ліс - відновимо й Україну. Чим більше шишок - тим більше майбутніх дерев.