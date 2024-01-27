Буданов про падіння Іл-76: ситуація незрозуміла до кінця [ Редагувати ]
Ситуація з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 наразі не зрозуміла до кінця.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
"На жаль, потрібно констатувати, що там сталося - до кінця не може відповісти жодна сторона", - сказав Буданов.
За словами глави ГУР, росія, що зрозуміло, зайняла позицію в усьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів.
"Це насамперед те, що вони не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто ситуація незрозуміла до кінця", - пояснив Буданов.
Він додав, що якщо це сталося так, як стверджує РФ, то незрозуміло, чому Росія кілька днів приховувала і приховує далі трупи.
"Вона ж мала б показувати це на весь світ. Але трупів немає, нічого немає", - наголосив глава ГУР.
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