Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році, але є умова - Кулеба [ Редагувати ]
Україна здатна повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, однак є умова.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Під час спільної пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом Кулеба заявив, що Україна цілком може повернути контроль над повітряним простором.
"Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони - саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, - якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно", - підкреслив міністр.
Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, проте міністр наголосив, що "необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час".
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