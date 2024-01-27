Україна здатна повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, однак є умова.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час спільної пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом Кулеба заявив, що Україна цілком може повернути контроль над повітряним простором.

"Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони - саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, - якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно", - підкреслив міністр.

Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, проте міністр наголосив, що "необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час".