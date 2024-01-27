Шольц відвідає США та зустрінеться з Байденом [ Редагувати ]
9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом.
Про це повідомляє "УНІАН".
Підтримка України буде одним з ключових питань порядку денного. Лідери обох країн підтвердять свою рішучу підтримку України у її боротьбі з російською агресією.
Інші теми для обговорення включатимуть:
- Ситуацію на Близькому Сході:
- Підтримку права Ізраїлю на самооборону;
- Збільшення допомоги;
- Захист цивільних у секторі Гази.
Візит Шольца свідчить про міцні партнерські відносини між Німеччиною та США.
Очікується, що зустріч лідерів двох країн призведе до конкретних результатів щодо підтримки України та врегулювання конфліктів на Близькому Сході.
Нагадаємо, в США підтвердили зустріч американського президента Джо Байдена з німецьким канцлером Олафом Шольцом.
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