В Україні лунає тривога: де було чутно вибухи [ Редагувати ]
На більшій території України, зокрема в Києві, у суботу ввечері була оголошена тривога через можливі запуски балістичних ракет. Інформацію надали Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua, мер Харкова Ігор Терехов та Суспільне.
О 19:59 Повітряні сили повідомили про ракету, що летить до Кременчука. О 20:01 стало відомо про загрозу використання балістичного озброєння в районах, де була оголошена повітряна тривога.
О 20:03 Повітряні сили повідомили про ракети, що надходять зі сходу до Полтави і Кременчука. Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про вибухи в місті.
Зберігайте спокій та перебувайте в укритті до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе!, - повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
по темі
Це - нова тактика ЗСУ, уже пишуть іноземні ЗМІ. І додають: дуже ефективна. Адже гроші на війну росія отримує із продажу нафти й нафтопродуктів.
У суботу рано вранці, 27 січня, російська армія атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області
Військові рф вивели у Чорне море 6 кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет
За новими правилами, сигнал повітряної тривоги в Харкові буде вмикатися тільки в тому випадку, якщо є безпосередня загроза місту
У пʼятницю, 26 січня, Україною почала ширитись повітряна тривога