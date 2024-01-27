На більшій території України, зокрема в Києві, у суботу ввечері була оголошена тривога через можливі запуски балістичних ракет. Інформацію надали Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua, мер Харкова Ігор Терехов та Суспільне.

О 19:59 Повітряні сили повідомили про ракету, що летить до Кременчука. О 20:01 стало відомо про загрозу використання балістичного озброєння в районах, де була оголошена повітряна тривога.

О 20:03 Повітряні сили повідомили про ракети, що надходять зі сходу до Полтави і Кременчука. Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про вибухи в місті.