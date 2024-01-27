Найближчим часом обмін військовополоненими все ж відбудеться, - Буданов [ Редагувати ]
Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки, запевнив, що обмін військовополоненими між Україною та росією найближчим часом відбудеться.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Життя наших людей - військовослужбовців чи цивільних - не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все що можна робити - ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться, - заявив він.
Українська сторона докладає всіх зусиль, щоб прискорити цей процес.
Щодо епізоду з авіакатастрофою Іл-76, внаслідок якої, за деякими даними, могли загинути військовополонені, Буданов зазначив, що з часом Україна отримає всю інформацію про те, що сталося.
Очікується, що обмін полоненими стане важливим кроком на шляху до деескалації конфлікту та полегшення страждань людей, які опинилися в цій складній ситуації.
Україна й надалі буде активно працювати над звільненням своїх громадян з російського полону.
Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що все добре в контрнаступі Збройних сил України, неправда. Як і говорити, що сталася катастрофа.
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