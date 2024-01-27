Росіяни обстріляли Полтавську область: є влучання [ Редагувати ]
Кременчуцький район Полтавської області був обстріляний російськими військовими.
Згідно з повідомленням голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, атака призвела до влучання в промисловий об'єкт.
Пронін зазначив, що це стало причиною виникнення пожежі на території Кременчуцького району. Він додав, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, та вказав, що на місці події працюють всі необхідні служби.
Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО, - повідомив глава ОВА.
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