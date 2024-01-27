Кременчуцький район Полтавської області був обстріляний російськими військовими.

Згідно з повідомленням голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, атака призвела до влучання в промисловий об'єкт.

Пронін зазначив, що це стало причиною виникнення пожежі на території Кременчуцького району. Він додав, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, та вказав, що на місці події працюють всі необхідні служби.

Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО, - повідомив глава ОВА.

Нагадаємо, на більшій території України, зокрема в Києві, у суботу ввечері була оголошена тривога через можливі запуски балістичних ракет.