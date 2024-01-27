"Шахеди" атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі: що відомо [ Редагувати ]
В суботу ввечері, 28 січня, російські окупанти здійснили атаку на Запоріжжя за допомогою ударних безпілотників. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.
Підрозділи Сил оборони України вчасно зреагували та збили декілька ворожих БПЛА.
Ворожі БПЛА атакували обласний центр. Працювали підрозділи Сил оборони, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки один з об'єктів інфраструктури міста зазнав пошкоджень.
На місці події працюють фахівці ДСНС, які ліквідують наслідки обстрілу.
Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення, обстрілюючи житлові квартали та цивільну інфраструктуру.
Нагадаємо, Кременчуцький район Полтавської області був обстріляний російськими військовими.
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