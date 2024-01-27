Російська сторона використовує ситуацію з падінням літака Іл-76 як засіб для уповільнення передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Проте, за словами Михайла Подоляка, це лише одна з тактик рф. Він наголосив, що головною метою росіян є зупинити передачу Україні систем ППО, оскільки останнім часом спостерігається знищення російських літаків.

Що я в цьому вбачаю. Дві речі. Перша - загальмувати передачу Україні системи ППО. В останні місяці ми бачимо велику кількість російських літаків, які були знищені. Тобто для рф важливо, щоб цього не було, щоб Україна не мала можливості збивати російські літаки чи використовувати протиракетні системи по лінії фронту, - сказав Подоляк

Подоляк також вказав на другу мету росіян, яка полягає в зменшенні уваги світового співтовариства до порушень воєнних конвенцій та правил. Вони намагаються показати, що обидві сторони конфлікту порушують ці норми, щоб викликати враження непорушеності з боку України та відволікти від власних порушень.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області рф.