Служба безпеки, за підтримки Міністерства оборони України, розкрила схему, в якій виявлено втручання в укладання угод з закупівлі боєприпасів, що призвело до розкрадання державних коштів. За даними розслідування, злочин був документований при активній підтримці чинного міністра оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Учасниками схеми, за висновками слідства, є колишні та поточні високопосадовці Міністерства оборони України та керівники пов'язаних компаній. Замах відбувався на майже 1,5 мільярда бюджетних гривень, які призначалися для закупівлі 100 тисяч мінометних снарядів для Збройних Сил України.

Згідно інформації слідства, у серпні 2022 року був укладений контракт на закупівлю артилерійських снарядів із постачальником "Львівський арсенал". Після отримання коштів, частину грошей перерахували на рахунки іноземної комерційної структури, яка мала поставити боєприпаси в Україну. Проте ця структура не виконала своїх зобов'язань і вивела отримані кошти на рахунки іншої афілійованої структури на Балканах, ухиляючись від поставки снарядів до України. Решта суми залишалася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

Внаслідок комплексних заходів, проведених спільно з Національною поліцією за керівництва Офісу Генерального прокурора, СБУ задокументувала схему розкрадання державних коштів та ідентифікувала всіх причетних. Завдяки діям СБУ вкрадені кошти були арештовані, і наразі вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України.

П'ятеро фігурантів цієї схеми були піддані обвинуваченню за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Зокрема, підозру отримали керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник - представник іноземної комерційної структури.

Один із фігурантів був затриманий при спробі виїхати за межі України і перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів розглядається. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі, а також конфіскація майна.

Нагадаємо, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.