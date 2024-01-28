Розпочалися переговори про вихід США з Іраку [ Редагувати ]
27 січня в Багдаді відбувся перший раунд офіційних переговорів між Іраком та США щодо виведення американських військ з країни.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Ініціатором переговорів виступив прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа аль-Судані. Він заявив про "початок першого раунду двостороннього діалогу... про завершення місії коаліції в Іраку".
Переговори проходять на тлі напруження в регіоні, пов'язаного з регулярними атаками по американських військах в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном ополченців.
США мають постійну військову присутність в Іраку з 2003 року, з перервою на 2011-2014 роки. 2014 року американські військові повернулися до країни, щоб допомогти уряду Іраку перемогти "Ісламську державу".
Після того, як екстремістське угруповання втратило контроль над захопленою територією, іракські офіційні особи неодноразово закликали до виведення коаліційних сил.
Важливим фактором стало вбивство іранського генерала Касема Сулеймані та лідера іракського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса в січні 2020 року внаслідок авіаудару США біля багдадського аеропорту.
Деталі переговорів між Іраком та США не розголошуються.
Наступні кроки:
- Продовження переговорів для досягнення угоди про виведення американських військ.
- Визначення графіка та умов виведення.
- Забезпечення безпеки Іраку після виведення коаліційних сил.
Успішне завершення переговорів може допомогти стабілізувати ситуацію в регіоні.
Нагадаємо, Збройні сили США завдали серії ударів по трьох об'єктах, які використовують бойовики угрупування "Катаїб Хезболла" в Іраку.
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