рф атакувала промисловий об’єкт у Кременчуці двома балістичними ракетами [ Редагувати ]
27 січня російські загарбники здійснили ракетний обстріл промислового об'єкта в Кременчуцькому районі Полтавської області.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Продовжується ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому об'єкту в Кременчуцькому районі. Попередньо - дві балістичні ракети, - написав він.
Дві балістичні ракети влучили в ціль, спричинивши пожежу.
Наразі інформація про жертв та постраждалих відсутня. На місці події працюють рятувальники, поліцейські та інші екстрені служби.
Нагадаємо, в суботу ввечері, 27 січня, російські окупанти здійснили атаку на Запоріжжя за допомогою ударних безпілотників.
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