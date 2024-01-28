Українська тенісистка програла фінал парного Australian Open-2024 [ Редагувати ]
Українська тенісистка Людмила Кіченок та її партнерка з Латвії, Олена Остапенко, програли вирішальний матч на Australian Open-2024 в жіночому парному розряді.
У фінальному поєдинку Відкритого чемпіонату Австралії дует Людмили Кіченок і Олени Остапенко поступився команді Се Шувей з Тайваню та Елізе Мертенс з Бельгії, які були другими сіяними на турнірі. Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася поразкою українсько-латвійської пари з рахунком 1:6, 5:7.
Протягом матчу Людмила та Олена здійснили 4 подачі навиліт, вчинили 5 подвійних помилок і використали два з трьох брейкпойнтів.
Su-Wei Hsieh and @elise_mertens stave off a second set fightback to claim the title!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024
It's a second #AusOpen crown for Mertens and a first for Hsieh, who also completes the doubles double!@Kia_Worldwide • #Kia • #MakeYourMove.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WpPHSnql9V
Важливо відзначити, що це був перший фінал жіночого парного розряду Grand Slam для Кіченок та Остапенко. Попередній рекорд був встановлений у півфіналах Roland Garros (2022) та Wimbledon (2022).
Україна вперше була представлена в фіналі турніру Grand Slam жіночого парного розряду в 2008 році, коли сестри Альона та Катерина Бондаренко виграли титул на Australian Open. Також у 1999 році Олена Татаркова досягла фіналу парного розряду Wimbledon.
Триває Australian Open-2024, і Даяна Ястремська продемонструвала найкращий результат серед українських тенісисток в одиночному турнірі, досягнувши півфіналу, де поступилася китаянці Чжен Ціньвень. Це встановило національний рекорд для України на Australian Open, перевершивши досягнення Еліни Світоліної, яка раніше доходила до чвертьфіналу у 2018 та 2019 роках.
Нагадаємо, головний тренер англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Юрген Клопп оголосив, що залишить свою посаду після закінчення сезону 2023/24 року.
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