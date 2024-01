Українська тенісистка Людмила Кіченок та її партнерка з Латвії, Олена Остапенко, програли вирішальний матч на Australian Open-2024 в жіночому парному розряді.

У фінальному поєдинку Відкритого чемпіонату Австралії дует Людмили Кіченок і Олени Остапенко поступився команді Се Шувей з Тайваню та Елізе Мертенс з Бельгії, які були другими сіяними на турнірі. Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася поразкою українсько-латвійської пари з рахунком 1:6, 5:7.

Протягом матчу Людмила та Олена здійснили 4 подачі навиліт, вчинили 5 подвійних помилок і використали два з трьох брейкпойнтів.

Su-Wei Hsieh and @elise_mertens stave off a second set fightback to claim the title!



It's a second #AusOpen crown for Mertens and a first for Hsieh, who also completes the doubles double!@Kia_Worldwide • #Kia • #MakeYourMove.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WpPHSnql9V