Лідер угорської ультраправої партії "Mi Hazank" Ласло Тороцкоі заявив претензії до українського Закарпаття у випадку, якщо Україна втратить державність внаслідок війни.

Під час річної партійної конференції у Будапешті Тороцкоі заявив, що тиск "міжнародних фінансистів" призвів до конфлікту в Україні, який, за його словами, може призвести до руйнування Європи і економічного спаду континенту.

Про це повідомляє Index.

Він також стверджує, що "Україну купив BlackRock" – найбільший інвестиційний фонд у світі з понад 10 трильйонами доларів управління. Тороцкоі зазначив, що його партія підтримує припинення конфлікту в Україні, негайне припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів. В разі припинення існування України через війну, "Mi Hazank" висловлюватиме свої претензії до Закарпаття.

Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія, – заявив Тороцкоі.

Нагадаємо, Євросоюз готовий змінити підхід до Будапешта в разі чергового вето на рішення про допомогу Україні. Угорщина ризикує втратити право голосу в ЄС.