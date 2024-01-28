Громадяни України, які постраждали від військових дій росії на території України, а також родичі загиблих, можуть розраховувати на державну допомогу.

Про це йдеться в заяві українського омбудсмена Дмитра Лубінця.

Представник Верховної Ради України з прав людини наголосив на тому, що цивільна допомога, яку можуть отримати постраждалі, охоплює кілька аспектів, включаючи медичну, психологічну, професійну та соціальну допомогу. Зазначено, що Законом України "Про протимінну діяльність в Україні" визначено термін "постраждалі від вибухонебезпечних предметів особи".

Омбудсмен пояснив, що до цієї категорії належать особи:

які зазнали фізичних, психологічних чи фінансових травм від бойових дій,

ті люди, чиї права були порушені через вибухонебезпечні предмети,

члени сімей осіб, які загинули внаслідок цих подій.

Серед видів допомоги, які передбачено для постраждалих в Україні, є одноразова компенсація за шкоду здоров’ю та щорічне оздоровлення, безоплатна психологічна та медико-психологічна реабілітація.

Також відзначено, що діти постраждалих можуть отримувати позачергові відвідування дитячих садочків, а також державну соціальну допомогу у підвищеному розмірі, яка призначена дітям з інвалідністю до 18 років. Омбудсмен додав, що одноразова виплата залежить від групи інвалідності, яку встановлять постраждалій особі.

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть отримати виплати від ООН у розмірі 10 800 гривень.