Вночі 28 січня територію Харківщини обстріляли російські окупанти, проте серед цивільного населення обійшлося без постраждалих.

За інформацією Харківської та Дніпропетровської обласних військових адміністрацій, окупанти виконали обстріли Вовчанська у Чугуївському районі близько 21:00, а також пізніше, після опівночі.

О 22:40 ворог здійснив атаку на Куп'янськ, внаслідок чого пошкоджено місцевий цвинтар. Протягом доби ворожі артилерійські та мінометні обстріли охопили близько 20 населених пунктів. Зафіксовано 7 атак ворога, які були відбиті Збройними Силами України біля Синьківки та Табаївки у Куп'янському районі.

Також увечері окупанти тричі обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, випустивши понад десяток снарядів. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, 27 січня російські загарбники здійснили ракетний обстріл промислового об'єкта в Кременчуцькому районі Полтавської області.