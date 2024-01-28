Найбільше випадків російських ДРГ зафіксовано прикордонниками в Сумській області, в той час як найменше вони активні у Чернігівській області.

Речник Держприкордонслужби України, Андрій Демченко, у ході телемарафону повідомив про це, додавши, що окрім обстрілів, ворог також використовує диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

Ситуація практично залишається незмінною, із найбільшою активністю ворожих ДРГ на Сумщині та певною активністю на Харківщині, але менш активною діяльністю в Чернігівській області останнім часом.

"Ворожі ДРГ це загроза не лише для Сил оборони, але й мирним жителям.

27 січня - ворожа ДРГ біля кордону розстріляла автомобіль, в якому їхали цивільні люди, чоловік та жінка".