Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України, повідомив в ефірі телемарафону, що у росіян залишилося приблизно 900 високоточних далекобійних ракет.

За останніми даними, це було приблизно така ж сама цифра як і в попередній період – близько 900 високоточних далекобійних ракет. На тому ж рівні в них залишилась позначка, тому що ворог протягом тих трьох комбінованих великих атак з 29 грудня по 8 січня застосував велику кількість ракет, - сказав Ігнат.

Він наголосив, що лише 29 грудня ворог використав 158 засобів повітряного нападу, а 2 січня - близько сотні дронів і ракет. Зазначивши, що росія, незважаючи на виробництво, витрачає їх, Ігнат вказав, що наразі кількість ракет на такому рівні через виробництво близько 100 одиниць щомісяця.

Близько 100 ракет як це було в літні місяці. Теж тоді робили підрахунки, скільки вони ракет виготовляють. Нам ГУР тоді повідомляло, що близько сто ракет. Ну і приблизно таку ж саму кількість вони запускали по нашій державі. Приблизно так вони можливо діють і зараз, щоб не залишитися ні з чим. Вони не можуть собі дозволити викинути більше ракет. Ви бачите, що там і з "Калібрами" питання. "Калібрів" застосовуються доволі мало зараз, - пояснив речник Повітряних сил.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що гібридні системи протиповітряної оборони не є далекобійними. Тому вони використовуються для прикриття інфраструктури та військових об'єктів.