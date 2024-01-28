У зрілому віці особливо важливо звертати увагу на своє харчування, оскільки воно прямо впливає на самопочуття та здоров'я. Медики рекомендують особам старше 60 років уважно відноситися до свого раціону та включати у щоденне харчування три найкорисніші продукти, які сприяють профілактиці захворювань, зміцнюють імунітет та активізують роботу головного мозку.

Ягоди, зокрема чорниці та полуниці, мають велику користь для мозку, поліпшуючи пам'ять, концентрацію та увагу. Їхня функціональна властивість може попереджати або полегшувати симптоми різних захворювань завдяки вмісту вітамінів та антиоксидантів.

Банани, багаті калієм та магнієм, впливають позитивно на роботу серцево-судинної системи та можуть запобігти розвитку деменції, насичуючи клітини мозку киснем.

Яйця є корисним продуктом для людей зрілого віку, оскільки містять вітамін D, який важливий для імунітету та здоров'я серця. Антиоксиданти в яйцях також допомагають захищати клітини від впливу вільних радикалів.

Нагадаємо, вчені вивчають зв'язок між групою крові та схильністю до захворювань. Вони виявили, що носії різних груп крові мають різні ризики розвитку тих чи інших хвороб.