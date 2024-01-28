Уряд Греції схвалив передачу Україні застарілих систем озброєння, повідомило грецьке видання Kathimerini.

Міноборони Греції доручили забезпечити відправку в Україну застарілих систем і технік, які більше не використовуються грецькою армією.

Зміст пакету допомоги не розкривається. Греція з 1990-х років має в своєму розпорядженні радянські зенітно-ракетні комплекси С-300ПМУ-1 "Фаворит", "Оса-АКМ" і "Тор-М1".

У грудні 2013 року грецькі військові провели на полігоні Акротірі на острові Крит показові стрілянини з використанням С-300.

У 2018 році Греція та росія підписали угоду про обслуговування військової техніки. За даними грецьких ЗМІ, останнім часом співробітництво двох країн по цій лінії припинилося.

У лютому 2023 року тодішній міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив грецькому телеканалу ERT-1, що Греція не передаватиме Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, що базуються на острові Крит, оскільки це послабило б її оборону перед загрозами з боку Туреччини.

У квітні 2023 року Панайотопулос заявляв у парламенті, що Греція не передаватиме танки Leopard 2A6 Україні. Міністр підтвердив, що раніше Афіни поставили в Україну БМП-1, отримані з колишньої НДР, а також боєприпаси.

27 січня 2024 року Держдеп схвалив продаж Греції сучасних винищувачів F-35 на $8,6 млрд. Греція може отримати 20 винищувачів, 42 двигуни до них, а також системи наведення та запасні частини. Рішення Держдепу впродовж 30 днів має схвалити Конгрес.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен у листі до прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса закликав передати Україні зброю в обмін на додаткову допомогу від Вашингтона на $200 млн.

Наприкінці серпня 2023 року президент Зеленський побував у Греції з візитом.