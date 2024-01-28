Марсохід NASA Perseverance виявив дані, що підтверджують існування стародавніх озерних відкладень, залишених водою, що заповнювала гігантський басейн на кратері Єзеро. Про це йдеться у дослідженні вчених Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, яке наводить Reuters.

Вчені отримали зображення ділянки поверхні Марса глибиною 20 м у двох вимірах за допомогою радару марсоходу RIMFAX. Шари породи, які були помічені на знімках, свідчать, що ґрунтові відкладення з'явилися у кратері завдяки двом озерам, які його живили.

Ймовірно, відкладення утворилися майже 3 млрд років тому. Вчені припускають, деякі ділянки Марса можуть бути вкриті водою з мікробним життям. Після одержання зібраних марсоходом зразків вчені проведуть додаткове дослідження.

NASA Perseverance приземлився на Марсі у лютому 2021 року. У вересні 2023 року NASA звітувало про успішний перебіг експериментів з виробництва кисню на Марсі. Perseverance за час перебування на планеті 16 разів запускав процес вироблення кисню з вуглекислого газу, в результаті було вироблено 122 г кисню.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в Китаї визнали, що втратили марсохід "Чжужун".