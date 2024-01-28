Індія відмовляється від поставок зброї з росії на користь американської. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в індійському уряді. Обсяги поставок знизилися після початку вторгнення в Україну.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу, які наводить Reuters, за останні 20 років росія забезпечила 65% поставок зброї до Індії.

Незважаючи на зниження поставок з 2022 року, росія запропонувала Індії сучасні вертольоти та винищувачів, а також відкрити спільне виробництво, повідомили джерела. Однак влада Індії схиляється до закупівлі зброї у США, зазначає Reuters.

За даними доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, експорт зброї з росії скоротився за останні кілька років. З 2018 до 2022 року експорт зброї знизився на 31%.

Нагадаємо, Індія та росія призупинили переговори щодо переведення двосторонньої торгівлі в рупії. Водночас Індія у серпні купила у росії рекордну партію діамантів на $215 млн.