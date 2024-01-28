Індія відмовляється від російської зброї на користь американської - Reuters [ Редагувати ]
Індія відмовляється від поставок зброї з росії на користь американської. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в індійському уряді. Обсяги поставок знизилися після початку вторгнення в Україну.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу, які наводить Reuters, за останні 20 років росія забезпечила 65% поставок зброї до Індії.
Незважаючи на зниження поставок з 2022 року, росія запропонувала Індії сучасні вертольоти та винищувачів, а також відкрити спільне виробництво, повідомили джерела. Однак влада Індії схиляється до закупівлі зброї у США, зазначає Reuters.
За даними доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, експорт зброї з росії скоротився за останні кілька років. З 2018 до 2022 року експорт зброї знизився на 31%.
Нагадаємо, Індія та росія призупинили переговори щодо переведення двосторонньої торгівлі в рупії. Водночас Індія у серпні купила у росії рекордну партію діамантів на $215 млн.
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