У Луврі активістки облили супом "Мону Лізу" да Вінчі (відео) [ Редагувати ]
У неділю, 28 січня, дві жінки облили в Луврі супом шедевр Леонардо да Вінчі "Мону Лізу" ("Джоконда"), яка знаходиться в особливій залі і, на щастя, захищена броньованим склом.
Дівчата зняли чорні пальта та залишилися у білих майках з написом "Riposte alimentaire" ("Харчовий контрнаступ"). Протестувальниці вигукували гасла про право кожного на їжу, про те, що французька "сільськогосподарська система хвора", а кожен третій француз недоїдає.
Охорона Лувру, закривши їх спеціальними щитами від небагатьох у цей час відвідувачів, евакуювала залу.
Впродовж останніх 70 років "Джоконда" неодноразово зазнавала нападів вандалів. У 1956 році було скоєно одразу два напади: у першому випадку чоловік облив її кислотою, пошкодивши нижню частину полотна, а в другому - художник з Болівії кинув у неї камінь, завдавши легкої шкоди.
У 1974 році, коли робота да Вінчі виставлялася в Токійському національному музеї, її оббризкали фарбою з балончика, однак роботу вдалося відновити.
У 2009 році турист кинув у картину чашку чаю, розбивши тоді ще звичайне скло, після чого було встановлено броньований екран.
У травні 2022 року 24-річний відвідувач музею кинув у картину шматок кремового торта і розмазав його по бронесклу. Свій вчинок він пояснив бажанням привернути увагу до "стану планети".
Нагадаємо, у жовтні 2022 року активісти екологічної групи "Останнє покоління" закидали пюре картину Клода Моне "Стіжки сіна" за $110 млн у Музеї Барберіні у Потсдамі.
У листопаді ековандали сплюндрували картину Ван Гога "Сіяч" у римському Палаццо Бонапарті.
У листопаді 2023-го вандали розбили скло картини Веласкеса "Венера з дзеркалом" у Національній галереї Лондона.
по темі
Країни ЄС, зокрема Німеччина та Франція, зазнають напруження через недостатню військову допомогу Україні
Наростити темпи виробництва оборонної індустрії закликають і лідери європейських держав. Зокрема, Франції. Про що просить президент Макрон виробників зброї, і з чим він приїде в Україну в лютому?
У Сухумі сталася пожежа у Національній картинній галереї. Згоріли тисячі картин
Франція планує передати Україні авіабомби AASM Hammer, надаючи українським захисникам доступ до сотень цих боєприпасів. AASM Hammer є важливою аерозброєю та може забезпечити високоточні удари з повітря
Тут і залишки ворожої зброї, і речі наших героїв. Передають експонати і військові, і рідні, і волонтери. Репортаж із Черкас.