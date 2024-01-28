У неділю, 28 січня, дві жінки облили в Луврі супом шедевр Леонардо да Вінчі "Мону Лізу" ("Джоконда"), яка знаходиться в особливій залі і, на щастя, захищена броньованим склом.

Дівчата зняли чорні пальта та залишилися у білих майках з написом "Riposte alimentaire" ("Харчовий контрнаступ"). Протестувальниці вигукували гасла про право кожного на їжу, про те, що французька "сільськогосподарська система хвора", а кожен третій француз недоїдає.

Охорона Лувру, закривши їх спеціальними щитами від небагатьох у цей час відвідувачів, евакуювала залу.

Впродовж останніх 70 років "Джоконда" неодноразово зазнавала нападів вандалів. У 1956 році було скоєно одразу два напади: у першому випадку чоловік облив її кислотою, пошкодивши нижню частину полотна, а в другому - художник з Болівії кинув у неї камінь, завдавши легкої шкоди.

У 1974 році, коли робота да Вінчі виставлялася в Токійському національному музеї, її оббризкали фарбою з балончика, однак роботу вдалося відновити.

У 2009 році турист кинув у картину чашку чаю, розбивши тоді ще звичайне скло, після чого було встановлено броньований екран.

У травні 2022 року 24-річний відвідувач музею кинув у картину шматок кремового торта і розмазав його по бронесклу. Свій вчинок він пояснив бажанням привернути увагу до "стану планети".

Нагадаємо, у жовтні 2022 року активісти екологічної групи "Останнє покоління" закидали пюре картину Клода Моне "Стіжки сіна" за $110 млн у Музеї Барберіні у Потсдамі.

У листопаді ековандали сплюндрували картину Ван Гога "Сіяч" у римському Палаццо Бонапарті.

У листопаді 2023-го вандали розбили скло картини Веласкеса "Венера з дзеркалом" у Національній галереї Лондона.