Заборонити в Україні під час війни "сумнівно-провокативні заходи", на кшталт "голих вечірок" вимагає віцепремʼєр міністр Ірина Верещук. Так політик прокоментувала скандальний концерт гурту "Хамерман знищує віруси" на Закарпатті.

"Знов читаю в ЗМІ про якісь "голі вечірки" на Закарпатті…

Ці речі треба вже якось припиняти. Не вірю, що керівники закладів не мають інших способів заробляти, аніж дозволяти проводити сумнівно-провокативні заходи. Не вірю, що місцева влада нічого не може зробити, щоб таких речей не відбувалось.

Розумію, що заклади мають якось працювати, а людям треба десь відпочивати. Але певні речі під час війни робити не можна. Просто не можна і все. Тут я не про закон, а про якусь людську солідарність. Не має бути так, що в межах одного соціуму одні ходять на штурми, а інші танцюють голими. Та ще й хизуються в соцмережах, хто крутіше морально опускається.

Мають бути межі на час війни. Це я звертаюсь до керівників закладів та місцевих влад", - написала Верещук.

Напередодні мережу збурило відео з "голої вечірки" у виконанні "гурту "Хамерман знищує віруси". Епатажний концерт відбувся у п'ятницю, 26 січня, у готелі "Різдво" на курорті Драгобрат на Закарпатті.

"Хамерман знищує віруси" - гурт із 27-річною історією, який відомий своїми гротескними та провокативними текстами пісень, що супроводжуються ще більшою візуальною провокацією.

Альберт Цукренко та Володимир Пахолюк завжди виступають у костюмах, які ніколи не повторюються. Ну, як в костюмах... Курки на головах, коров'ячі шлунки, клей ПВА та гречка, жіноча мереживна білизна, ікони, фата нареченої, одна пара шкарпеток на двох. Наприклад, вперше у Чернігові вони виступали у чорних пакетах, які перев'язані мотузкою.