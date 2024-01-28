Російський тенісист Данило Медведєв програв фінал Відкритого чемпіонату Австралії у Мельбурні. У вирішальному матчі турніру Медведєв поступився італійцю Янніку Сіннеру - 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Під час турніру італієць обіграв росіянина Андрія Рубльова, його співвітчизника Карена Хачанова, лідера світового рейтингу і переможця турніру серба Новака Джоковича, який діє на той момент. До фіналу Australian Open Сіннер програв лише один сет за шість матчів, поступившись у півфіналі Джоковичу на тай-брейку.

Сіннер став лише третім італійцем, який зміг перемогти на турнірі Великого шолома і другим - у Відкриту еру (з 1968 року, коли перестав існувати поділ аматорського та професійного тенісу). Раніше його співвітчизники домагалися тріумфу на Roland Garros - ними були Нікола П'єтранджелі (1959, 1960) та Адріано Панатта (1976).

Яннік Сіннер

Для Медведєва фінал у Мельбурні був шостим на турнірах Великого шолома - усі попередні вирішальні матчі тенісист грав з сербом Новаком Джоковичем або іспанцем Рафаелем Надалем. У 2021 році росіянин обіграв Джоковича у фіналі Відкритого чемпіонату США.

Яннік Сіннер переміг Данила Медведєва у фіналі Australian Open