Головний тренер іспанського футбольного клубу "Барселона" Хаві повідомив, що після закінчення поточного сезону піде зі своєї посади. Він очолює команду з листопада 2021 року.

30 червня я залишу клуб. Я ухвалив це рішення з президентом, з персоналом... Я думаю, клубу потрібно змінити динаміку, динаміка дуже негативна.

Хаві зазначив, що навіть якщо клуб виграє Лігу чемпіонів, він не залишиться на своїй посаді.

Хаві 44 роки. Він був футболістом "Барселони" з 11 років. В основній команді грав із 1998 по 2015 роки. У 2015-2019 роках виступав за катарський "Аль-Садд", після чого завершив кар'єру футболіста.

У 2019-2021 роках він працював головним тренером катарського клубу, після цього був призначений на аналогічну посаду до "Барселони". Під його керівництвом клуб став чемпіоном та володарем Суперкубку Іспанії (2023).

У 2024 році "Барселона" у матчі за Суперкубок програла "Реалу" з рахунком 1:4. Крім того, команда в іншому матчі вперше з 1963 року пропустила п'ять м'ячів у Ла Лізі на своєму полі. У турнірній таблиці клуб посідає третє місце та відстає від "Реала" на 10 очок.

Нагадаємо, головний тренер англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Юрген Клопп оголосив, що залишить свою посаду після закінчення сезону 2023/24 року.