КНДР вдруге за тиждень провела пуск крилатих ракет [ Редагувати ]
КНДР здійснила запуск кількох крилатих ракет. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.
Ракети були запущені зі східного узбережжя Північної Кореї близько восьмої години ранку. Пхеньян офіційно не повідомляв про пуски.
Це другий запуск крилатих ракет КНДР з початку 2024 року. 25 січня Пхеньян офіційно оголосив, що провів перше випробування нової стратегічної крилатої ракети "Пульхвасаль-3-31" у бік Жовтого моря.
Запуски крилатих ракет є прямим порушенням санкцій ООН, накладених на Північну Корею.
КНДР останніми місяцями посилила жорстку риторику щодо Південної Кореї та США.
12 вересня диктатор КНДР Кім Чен Ин прибув до росії. Його візит завершився 17 вересня. У рамках поїздки найтовстіший диктатор у світі зустрівся з володимиром путіним, віце-прем'єром Денисом Мантуровим та міністром оборони сергієм шойгу.
Кім Чен Ин під час візиту до рф
Що обговорювали на особистій зустрічі путін і Кім, невідомо, однак Південна Корея припустила, що йшлося про озброєння, і пригрозила росії санкціями.
Аналітичний проект Beyond Parallel на початку жовтня з посиланням на супутникові знімки повідомив, що обсяги вантажоперевезень між рф і Північною Кореєю різко зросли після візиту Кім Чен Ина.
1 листопада Bloomberg з посиланням на південнокорейську розвідку повідомив, що Північна Корея відправила до росії мільйон артилерійських снарядів.
Після вторгнення росії до України Північна Корея підтримувала позицію москви. Пхеньян голосував проти резолюцій, які засуджують росію в ООН, а також єдиним у світі офіційно підтримав результати влаштованих кремлем "референдумів" для спроби анексії української території.
У липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР.
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