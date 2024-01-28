45-й президент США Дональд Трамп вважає, що його країна "котиться у пекло" через некомпетентних або поганих керівників. На мітингу в штаті Невада він назвав південний кордон "великою кривавою раною", через яку "країна вмирає".

Існує стовідсоткова ймовірність того, що в США відбудеться великий терористичний акт, і терактів може бути багато. І все це через те, що сталося

Колишній глава Білого дому вважає, що американська нація збилася зі шляху і не повинна дозволяти, "щоб цей жах тривав".

Дональд Трамп також розкритикував діяльність НАТО. На його думку, альянс не прийшов би США на допомогу, якби їх атакували. Він також заявив, що європейські країни мають зрівнятися із США за рівнем видатків на фінансування України. Інакше Вашингтон не зможе допомагати Києву.

У жовтні президент США Джо Байден направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, однак проект досі не погодили. Документ відмовляються схвалити республіканці, які вимагають включити до нього посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Переговори між демократами та республіканцями у Сенаті США щодо надання військової допомоги Україні опинилися під загрозою зриву. Сталося це після того, як Дональд Трамп, ймовірний кандидат від республіканців на президентських виборах, публічно розкритикував такий компроміс через події у Техасі, це місцева влада вступила у конфлікт з центральною через мігрантів і захист кордону з Мексикою.

Дональд Трамп неодноразово говорив, що якщо його знову оберуть президентом, припинить російську агресію проти України впродовж 24 годин.

Раніше Зеленський закликав Трампа оприлюднити мирний план закінчення війни.