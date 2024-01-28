Бронювання від мобілізації: у Раді у обговорюють ставку в 40 тисяч [ Редагувати ]
У Верховній Раді продовжують обговорювати ідею брати гроші з роботодавців за броню від армії для їхніх працівників. На думку законодавців, щомісячний платіж за бронь має становити не менш ніж 40 000 грн. Про це в інтерв'ю журналу "Фокус" розповів голова комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха.
Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити меншою за 40 000 гривень за бронь, то не потрібно було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо.
Раніше ФОПи мали право на бронь за рішенням Кабміну України за умови виконання оборонного замовлення або інших робіт для органів місцевої влади та військових адміністрацій. Діяльність потрібно підтверджувати договорами й документами.
Нюанси є, але з цього рівняння [розробка умов для броні від мобілізації] дрібних підприємців ми не викидаємо.
Крім підприємництва, працевлаштування на умовах оформлення ФОП поширене в IT-сфері. У таких працівників хороші зарплати, і керівники проєктів із задоволенням заплатять фіксовану ставку, аби тільки їх не чіпали військкоми, каже Фокусу президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Час зрозуміти, що не всі громадяни наважаться воювати. Буде правильно, якщо людину забронюють і гроші підуть до бюджету, а не ділкам.
Нагадаємо, у новому законопроекті про мобілізацію, який розробляє Міноборони, не передбачено розсилку повісток через електронну пошту та мобілізації жінок. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.
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