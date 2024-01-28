Російьскі військові вбили останнього мешканця села Степок на Сумщині. Ворожий снаряд влучив у кімнату, де перебував 60-річний Олександр Миколайович. Про це повідомляє "Суспільне".

Про загибель батька повідомив син Руслан. Його батько був останнім мешканцем села, всі інші люди евакуювалися. Чоловік виїжджати не захотів.

В середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Світла вже не було, окупанти гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька.

Зі слів секретарки Краснопільської селищної ради Ірини Юхти, достеменно невідомо, коли саме чоловік загинув. Снаряд влучив у кімнату, де перебував 60-річний Олександр Миколайович.

Інформація надійшла на цьому тижні. Це було пряме влучання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок до кінця ще невідомо.

Село Степок розташоване недалеко від кордону з росією, поруч з гуманітарним переходом "Покровка-Колотилівка".

Село Степок розташоване недалеко від кордону з рф

Служба безпеки України наразі проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на Сумщину вранці 27 січня зайшла ворожа розвідувально-диверсійна група і жорстко розстріляла брата та сестру в селі Андріївка Хотінської громади, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.