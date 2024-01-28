Окупанти скинули гранату на мешканця Берислава [ Редагувати ]
Вдень 28 січня російські війська атакували місто Берислав за допомогою безпілотника. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Після обіду росіяни вдарили по Бериславу з безпілотника. Окупанти скинули вибуховий предмет на 54-річного місцевого жителя.
Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. Каретою "швидкої" його доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Під обстріл також потрапило село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один з снарядів влучив у двір житлового будинку. 89-річна місцева мешканка отримала поранення живота.
Нагадаємо, напередодні у Бериславі окупанти також скинули вибухівку з безпілотника, тоді загинув чоловік.
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