Apple дозволила користувачам в ЄС завантажувати програми зі сторонніх магазинів [ Редагувати ]
Компанія Apple змінила правила для розробників, які випускають програмне забезпечення iOS для смартфонів iPhone у Європейському Союзі. Тепер користувачі з ЄС зможуть завантажувати на свої гаджети сторонні застосунки, а не лише з Apple App Store. Про це йдеться у прес-релізі Apple.
Зміни в iOS 17.4 обумовлені новим законом ЄС законом про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA) і будуть ухвалені в березні.
Європейці зможуть завантажити потрібні торгові майданчики з їхнього веб-сайту, після чого Apple має схвалити їх використання в iOS 17.4. Після верифікації від Apple користувач зможе завантажувати з торгового майданчика потрібні програми, у тому числі, які не представлені в App Store.
Нові можливості для програм розробників з ЄС неминуче створюють нові ризики для користувачів Apple та їх пристроїв. Apple не може усунути ці ризики, але в рамках обмежень DMA компанія зробить кроки щодо їх зниження.
Згідно з новими умовами для розробників у ЄС, додатки, які поширюються через App Store та використовують альтернативну платіжну систему, платитимуть комісію у розмірі 10-17% (замість 30%) за цифрові послуги.
З розробників, які вирішили використовувати систему обробки платежів Apple, додаткова комісія стягуватиметься у розмірі 3%.
Раніше повідомлялося, що Apple переведе MacBook та iPad на OLED-дисплеї.
по темі
Шарль Мішель передумав йти з посади голови Європейської ради. Його місце міг зайняти Віктор Орбан
Україна проводить "попередні переговори" з офіційними особами ЄС, щоб забезпечити повернення додому біженців у наступному році. Про це пише Politico з посиланням на дипломатів із Європи.
Брюссель шукає спосіб умовити Угорщину на перегляд довгострокового бюджету ЄС. Попередня спроба схвалити зміни зазнала невдачі. Угорський премʼєр Орбан заблокував це питання. Які пропозиції на столі?
Представник Євросоюзу заперечив інформацію, опубліковану Financial Times, про те, що ЄС проводить аудит поставок зброї Україні. За словами представника ЄС, відповідальність за постачання покладено на самі країни об'єднання
У грудні ЄС не зміг узгодити виділення Україні 50 млрд євро через вето Угорщини