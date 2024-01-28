Компанія Apple змінила правила для розробників, які випускають програмне забезпечення iOS для смартфонів iPhone у Європейському Союзі. Тепер користувачі з ЄС зможуть завантажувати на свої гаджети сторонні застосунки, а не лише з Apple App Store. Про це йдеться у прес-релізі Apple.

Зміни в iOS 17.4 обумовлені новим законом ЄС законом про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA) і будуть ухвалені в березні.

Європейці зможуть завантажити потрібні торгові майданчики з їхнього веб-сайту, після чого Apple має схвалити їх використання в iOS 17.4. Після верифікації від Apple користувач зможе завантажувати з торгового майданчика потрібні програми, у тому числі, які не представлені в App Store.

Нові можливості для програм розробників з ЄС неминуче створюють нові ризики для користувачів Apple та їх пристроїв. Apple не може усунути ці ризики, але в рамках обмежень DMA компанія зробить кроки щодо їх зниження.

Згідно з новими умовами для розробників у ЄС, додатки, які поширюються через App Store та використовують альтернативну платіжну систему, платитимуть комісію у розмірі 10-17% (замість 30%) за цифрові послуги.

З розробників, які вирішили використовувати систему обробки платежів Apple, додаткова комісія стягуватиметься у розмірі 3%.

Раніше повідомлялося, що Apple переведе MacBook та iPad на OLED-дисплеї.