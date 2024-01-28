Військовослужбовці Збройних сил України матимуть можливість отримувати щомісячно по 3000 снарядів від Франції. Про це свідчить заява заступника міністра оборони України генерал-лейтенант Івана Гаврилюка в інтерв'ю виданню NV.

Стосовно 155-мм снарядів для французьких артсистем заступник міністра оборони заявив, що, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця.

Гаврилюк також повідомив, що Париж ще раз продемонстрував стійкість підтримки України.

Франція планує виготовити для України 78 "Цезарів", шість із яких будуть поставлені найближчим часом.

Раніше НАТО підписала контракт на 1,1 мільярда євро на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, при цьому частина снарядів буде поставлена в Україну.