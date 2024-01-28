В Одеській області гостювання обернулось вибухом гранати [ Редагувати ]
Обставини вибуху у Подільському районі Одеської області розслідують правоохоронці. За інформацією Головного управління Національної поліції в Одеській області, чоловік, який тримав у руках гранату, став жертвою вибуху. Співробітники поліції отримали повідомлення від медичного закладу про госпіталізацію громадянина, який отримав травми у результаті події. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Поліцейські отримали повідомлення з медустанови про госпіталізацію громадянина, який був травмований унаслідок вибуху.
Одразу виїхавши на місце пригоди, слідчі попередньо встановили, що чоловік, перебуваючи вдома з гостем, дістав з кишені предмет, схожий на гранату, і предмет вибухнув.
Подія сталася в одному із домоволодінь в Савранській ОТГ учора, 27 січня. Мінно-вибухову травму отримав господар маєтку, стан його важкий.
У домоволодінні слідчі спільно з вибухотехніками поліції провели невідкладний обшук, під час якого виявили 89 патронів різного калібру та рештки вибухового пристрою.
Поліцейські закликають громадян при виявленні небезпечних предметів не чіпати їх руками, а одразу сповіщати про це відповідні служби.
Раніше ми писали про те, що під обстріл потрапило село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один з снарядів влучив у двір житлового будинку. 89-річна місцева мешканка отримала поранення живота.
Нагадаємо, напередодні у Бериславі окупанти також скинули вибухівку з безпілотника, тоді загинув чоловік.
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https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-obstavyny-vybukhu-u-podilskomu-raioni
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