У Бердянську пролунали вибухи [ Редагувати ]
У неділю, 28 січня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна з посиланням на очевидців.
Протягом останньої години бердянці повідомляють про звуки вибухів, а окупанти вигадують версії про ППО. А ми знаємо, яке "високоточне" ППО в окупантів.
Нагадаємо, на Сумщину вранці 27 січня зайшла ворожа розвідувально-диверсійна група і жорстко розстріляла брата та сестру в селі Андріївка Хотінської громади, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.
по темі
У четвер, 25 січня, у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунав вибух
У попередньому 2023 році кількість загиблих чи поранених мирних жителів внаслідок вибухів стала рекордною за останні 10 років
https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-obstavyny-vybukhu-u-podilskomu-raioni
https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-obstavyny-vybukhu-u-podilskomu-raioni
Військовослужбовці Збройних сил України матимуть можливість отримувати щомісячно снаряди від Франції