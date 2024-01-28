У неділю, 28 січня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна з посиланням на очевидців.

Протягом останньої години бердянці повідомляють про звуки вибухів, а окупанти вигадують версії про ППО. А ми знаємо, яке "високоточне" ППО в окупантів.

Нагадаємо, на Сумщину вранці 27 січня зайшла ворожа розвідувально-диверсійна група і жорстко розстріляла брата та сестру в селі Андріївка Хотінської громади, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.