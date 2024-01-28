рф запустила "Шахеди": де оголошено повітряну тривогу [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 28 січня, росія в черговий раз запустила по території України безпілотники типу "Шахед". Про це свідчить карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗС України та керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко.
Запорізька та Дніпропетровська області - загроза ударних БпЛА! БпЛА типу "Shahed" в Покровському районі Дніпропетровської області, курс північний.
Своєю чергою Малашко також повідомив, що існує загроза ударних БпЛА противника.
Карта повітряних тривог станом на 18:35 виглядає так:
Раніше під обстріл також потрапило село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один з снарядів влучив у двір житлового будинку. 89-річна місцева мешканка отримала поранення живота.
Нагадаємо, напередодні у Бериславі окупанти також скинули вибухівку з безпілотника, тоді загинув чоловік.
по темі
Роботи та безпілотники, що здатні мислити самостійно. Ось що може допомогти нам виграти війну.І українські інженери вже працюють над створенням дронів зі штучним інтелектом. Які розробки нині проходять випробування, а які вже є на озброєні української армії?
Про те, що війна - це коли прилітає і до тебе, тепер знають росіяни з ленінградської області, тули, орла, смоленська, сочі. І це знання шириться. Тож як це впливає на війну? Та чи допоможе переломити її хід?
Все вказує на росію. У Німеччині намагаються з'ясувати, хто запускає дрони, які шпигують за українськими військовими. Де помітили літальні апарати й чому ця проблема не вдається вирішити?
У неділю, 28 січня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи
https://od.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-obstavyny-vybukhu-u-podilskomu-raioni