У неділю ввечері, 28 січня, росія в черговий раз запустила по території України безпілотники типу "Шахед". Про це свідчить карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗС України та керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко.

Запорізька та Дніпропетровська області - загроза ударних БпЛА! БпЛА типу "Shahed" в Покровському районі Дніпропетровської області, курс північний.

Своєю чергою Малашко також повідомив, що існує загроза ударних БпЛА противника.

Карта повітряних тривог станом на 18:35 виглядає так:

Раніше під обстріл також потрапило село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один з снарядів влучив у двір житлового будинку. 89-річна місцева мешканка отримала поранення живота.

Нагадаємо, напередодні у Бериславі окупанти також скинули вибухівку з безпілотника, тоді загинув чоловік.