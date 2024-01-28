У суботу, 27 січня, в Бучанському районі сталася трагедія: дві малолітні сестри отруїлися чадним газом. Про це повідомляється у Telegram-каналі поліції Київської області. Повідомлення надійшло до поліції вчора із лікарні, де було зафіксовано госпіталізацію двох сестер віком 12 та 10 років.

Правоохоронці встановили, що напередодні родина приїхала на вихідні на дачу в село Торфяне. Батьки, аби обігріти будинок, розпалили піч.

Попередньо, внаслідок несправності повітропровода сталося задимлення.

Дітей терміново доставили до лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом.

Нині життю та здоровʼю сестер нічого не загрожує. Шановні громадяни! Поліція Київщини вкотре закликає: дотримуйтесь усіх норм під час експлуатації пічного опалення та вчасно перевіряйте його стан!

Раніше ми писали про те, що на Чернігівщині внаслідок отруєння чадним газом загинула ціла родина з чотирьох людей.