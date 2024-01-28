У 2022 році доходи президента Володимира Зеленського та його родини скоротились у три рази в порівнянні з попереднім роком, повідомляє офіційний веб-сайт президента.

Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи президента та членів його родини становили 10 млн 824 тисяч 507 гривень, зокрема дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик - 5 млн 359 тисяч 600 гривень.

Доходи родини Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду.

Загалом ця сума становила 5 млн 464 тисяч 907 гривень.

Дохід сім’ї президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тисяч 320 гривень. Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2021 року також зменшився.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тисяч 683 гривень.

Доходи родини президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни.

Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тисяч гривень.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.