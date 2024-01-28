В Житомирській області дві маленькі сестри загинули через пожежу [ Редагувати ]
У неділю, 28 січня, в Житомирській області сталася трагедія: під час пожежі у приватному житловому будинку в селі Грабняк загинули дві малолітні сестри.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, ймовірно, загорілися речі та дитяче ліжко, що стояло впритул до груби. За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє сестер 2021 та 2022 р.н.
Коли ж повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості.
Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але не вдалося. Наразі остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами.
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