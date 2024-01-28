У неділю, 28 січня, в Житомирській області сталася трагедія: під час пожежі у приватному житловому будинку в селі Грабняк загинули дві малолітні сестри.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, ймовірно, загорілися речі та дитяче ліжко, що стояло впритул до груби. За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє сестер 2021 та 2022 р.н.

Коли ж повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості.

Їх винесли на вулицю і спробували привести до тями, але не вдалося. Наразі остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами.

Раніше ми писали про те, що на Київщині двоє малолітніх сестер отруїлися чадним газом.