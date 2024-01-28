У Полтавській області є влучання в промисловий обʼєкт - глава ОВА [ Редагувати ]
У неділю, 28 січня, під час атаки дронів з боку росії було зафіксовано попадання в промисловий об'єкт в Кременчуцькому районі Полтавської області.
Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Другий день поспіль ворог атакував Полтавську область.
Він повідомив, що за попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі.
Близько 20:00 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.
Раніше під обстріл потрапило село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один з снарядів влучив у двір житлового будинку. 89-річна місцева мешканка отримала поранення живота.
Нагадаємо, напередодні у Бериславі окупанти також скинули вибухівку з безпілотника, тоді загинув чоловік.
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