У неділю, 28 січня, під час атаки дронів з боку росії було зафіксовано попадання в промисловий об'єкт в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Другий день поспіль ворог атакував Полтавську область.

Він повідомив, що за попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі.

Близько 20:00 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Раніше під обстріл потрапило село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один з снарядів влучив у двір житлового будинку. 89-річна місцева мешканка отримала поранення живота.

Нагадаємо, напередодні у Бериславі окупанти також скинули вибухівку з безпілотника, тоді загинув чоловік.