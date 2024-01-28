ЗСУ знищили "Шахед" над Дніпропетровською областю [ Редагувати ]
У неділю, 28 січня, українські військові знищили російський "Шахед" в небі над Дніпропетровською областю.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.
У Синельниківському районі наші захисники відмінусували ворожий "Шахед".
Нагадаємо, що раніше під обстріл потрапило село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один з снарядів влучив у двір житлового будинку. 89-річна місцева мешканка отримала поранення живота.
Нагадаємо, напередодні у Бериславі окупанти також скинули вибухівку з безпілотника, тоді загинув чоловік.
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