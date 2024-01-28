У неділю, 28 січня, українські військові знищили російський "Шахед" в небі над Дніпропетровською областю.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

У Синельниківському районі наші захисники відмінусували ворожий "Шахед".

Нагадаємо, що раніше під обстріл потрапило село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один з снарядів влучив у двір житлового будинку. 89-річна місцева мешканка отримала поранення живота.

Нагадаємо, напередодні у Бериславі окупанти також скинули вибухівку з безпілотника, тоді загинув чоловік.