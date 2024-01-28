Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив намір "на певному етапі" запросити Україну стати повноправним членом Альянсу. Про це повідомляє Fox News.

У відповідь на запитання щодо можливої конфронтації між росією та НАТО у разі вступу України в Альянс, Столтенберг визначив це як "гарну справу", яку Альянс та США мають підтримати. Генсек нагадав, що з самого початку НАТО було створено з метою запобігання війнам.

Я з Норвегії, ми межуємо з росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції та Фінляндії, а також в України.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб російський диктатор володимир путін не досяг бажаного в Україні, тому що це стане заохоченням для інших авторитарних режимів.

Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу.

Нагадаємо, що Україна має обнадійливі очікування від наступного саміту Європейської ради. Він пройде наступного тижня, 1 лютого.