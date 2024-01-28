У Львові в геріатричному пансіонаті сталася пожежа, що призвела до евакуації понад 200 осіб. Про це повідомлено у дописі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram.

Пожежа виникла в одній з кімнат на другому поверсі пʼятиповерхової будівлі. На момент прибуття пожежників на місце виклику, другий поверх був заповнений димом. Надзвичайники успішно врятували чоловіка з задимленої кімнати.

О 20:27 пожежу ліквідували на площі 10 кв.м. Внаслідок займання одна людина постраждала.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

При цьому у Львівській міській раді повідомляють, що внаслідок пожежі в пансіонаті на вулиці Медової Печери у Львові загинув літній чоловік. Причина смерті - численні опіки та отруєння продуктами горіння.

При цьому зазначається, що понад 200 осіб вдалось евакуювати.

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