У Львові загорівся пансіонат: є жертва [ Редагувати ]
У Львові в геріатричному пансіонаті сталася пожежа, що призвела до евакуації понад 200 осіб. Про це повідомлено у дописі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram.
Пожежа виникла в одній з кімнат на другому поверсі пʼятиповерхової будівлі. На момент прибуття пожежників на місце виклику, другий поверх був заповнений димом. Надзвичайники успішно врятували чоловіка з задимленої кімнати.
О 20:27 пожежу ліквідували на площі 10 кв.м. Внаслідок займання одна людина постраждала.
Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
При цьому у Львівській міській раді повідомляють, що внаслідок пожежі в пансіонаті на вулиці Медової Печери у Львові загинув літній чоловік. Причина смерті - численні опіки та отруєння продуктами горіння.
При цьому зазначається, що понад 200 осіб вдалось евакуювати.
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