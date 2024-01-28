Екстрена медична допомога - це невідкладні заходи медичного персоналу, спрямовані на збереження життя та здоров'я людини, яка перебуває у стані термінової потреби через хворобу чи травму. Про це заявили Міністерство охорони здоров'я України.

Для виклику бригади екстреної медичної допомоги слід скористатися номером 103.

У міністерстві підкреслили, що надання всієї екстреної медичної допомоги пацієнтам здійснюється безоплатно.

Нагадуємо, що викликати екстрену медичну допомогу потрібно тільки в разі крайньої потреби - коли є загроза життю та здоров’ю людини.

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