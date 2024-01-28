У неділю, 28 січня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими став жертвою DDoS-атаки, що призвело до тимчасового відключення інформаційних ресурсів.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу.

При цьому у штабі зазначили, що з метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.

Нагадаємо, група російських хакерів взяла на себе відповідальність за кібератаку, яка спричинила руйнування мережевої інфраструктури українського оператора зв'язку "Київстар".