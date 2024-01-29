Погода в Україні сьогодні, 29 січня, буде майже без снігу та дощу. Вдень в Україні здебільшого плюсова температура.

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Вдень лише у Криму невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території без опадів.

У західних та північних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах, крім півдня України, місцями ожеледиця.

Вітер північний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та північних областях вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень в Україні від -3 до +2 градусів, на Закарпатті до +5 градусів. Вночі очікується від -2 до -7 градусів.

У столиці сьогодні також мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця.