Сніг і дощ відступили: синоптики дали прогноз погоди на 29 січня [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 29 січня, буде майже без снігу та дощу. Вдень в Україні здебільшого плюсова температура.
За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Вдень лише у Криму невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території без опадів.
У західних та північних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах, крім півдня України, місцями ожеледиця.
Вітер північний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та північних областях вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вдень в Україні від -3 до +2 градусів, на Закарпатті до +5 градусів. Вночі очікується від -2 до -7 градусів.
У столиці сьогодні також мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця.
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